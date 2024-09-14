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Başkan Erdoğan'dan Narin cinayetinde siyaset yapanlara sert tepki: Bu vicdansızlıktır

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 19:01 Güncelleme: 14.09.2024 20:28
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Başkan Erdoğan’dan Narin cinayetinde siyaset yapanlara sert tepki: Bu vicdansızlıktır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Narin'ini katledenlerin hesap vereceğini söyledi. Cinayet üzerinden siyaset yapanlara tepki gösteren Başkan Erdoğan,"Narin üzerinden kutuplaştırılma yapıldı. Kimileri, sekiz yaşında hayattan koparılan bir çocuğun cenazesi üzerinden siyaset yapacak kadar insanlıktan çıkabiliyor. Bu vahşet öne sürülerek kürt kardeşlerimiz hedef alındı. Bu vicdansızlıktır" dedi.

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