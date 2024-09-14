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Narin cinayetinde 15 yaşındaki tutuklu işçinin ifadesi A Haber’de! "Hazırlan seninle işimiz var"

Mehmet Karataş ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 14.09.2024 01:27 Güncelleme: 14.09.2024 02:05
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Son dakika... Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve yeniden gözaltına alınan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı. Tutuklanan Ramazan Atasoy'un ifadesi A Haber'de yayınlandı. Aksoy'un ifadesinde, Salim Güran'ın kendisine seslenerek "hazırlan, seninle işimiz var" cümlesi dikkat çekti.

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