14 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan New York'ta dev şirketlerin yöneticileriyle görüşecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 07:03 Güncelleme: 14.09.2024 07:12
ABONE OL
Başkan Erdoğan New York’ta dev şirketlerin yöneticileriyle görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yatırımcıları Türkiye'ye çekmek amacıyla, ABD'nin önde gelen iş dünyası liderleriyle New York'ta bir araya gelecek. 23 Eylül'de yapılması planlanan zirveye dünyanın en büyük 100 şirketinin 20’sinin temsilcisi katılacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör