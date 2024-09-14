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Narin cinayetinde 50'den fazla sahte ihbar! Farklı terliklerle hedef şaşırttılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 17:06 Güncelleme: 14.09.2024 17:18
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Narin cinayetinde 50’den fazla sahte ihbar! Farklı terliklerle hedef şaşırttılar

8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesi Türkiye'nin gündemine otururken cinayetteki sır perdesi halen gizemini koruyor. Küçük çocuğun 19 gün boyunca aranırken Narin'in birinci dereceden akrabaları aramaları geciktirip delil karartmak için çeşitli yollar denedi. Çok sayıda yalan ifade verilirken, SIM kartları çıkarılan telefondan 50'den fazla ihbar yapıldı. Ayrıca mahallenin farklı noktalarına değişik terlikler bırakılarak hedef şaşırtıldı.

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