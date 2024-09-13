14 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Salim Güran'ın yeni ifadesi A Haber'de! Suçlamaları reddetti | Aramaları neden sildi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 23:53 Güncelleme: 14.09.2024 01:35
ABONE OL
Salim Güran’ın yeni ifadesi A Haber’de! Suçlamaları reddetti | Aramaları neden sildi?

Diyarbakır'da Narin cinayetinde sır perdesi aralanıyor. Yeniden ifadesi alınan tutuklu amca Salim Güran'ın ifadesine A Haber ulaştı. Amca Güran, telefonundan aramaları neden sildiği sorusuna "Yakınlarım niye kayıtları sildi bilmiyorum, ben sürekli telefonumda olan verileri siliyorum" dedi. Tüm suçlamaları reddeden amca Güran, işçisi Ramazan Atasoy ile yaptığı "Tamam henüz bende değil. Tamam daha ölmemiş" görüşmesine ise dikkat çeken bir savunma yaptı. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör