14 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Bakan Fidan'dan İspanya'ya Filistin övgüsü! "Takdirle karşılıyoruz"

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 23:28 Güncelleme: 13.09.2024 23:32
ABONE OL
Bakan Fidan’dan İspanya’ya Filistin övgüsü! Takdirle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kritik temaslarda bulunduğu Madrid'de önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, İspanya'nın Filistin'e verdiği desteği takdir ederek "Uluslararası Adalet Divanındaki davaya daha çok sayıda ülkenin müdahil olmaya hazırlanması, adaletin tecellisi bakımından bizlere umut veriyor." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör