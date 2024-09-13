13 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Orta Doğu'dan Avrupa'ya teşkilatlandılar! İşte PKK'nın zehir gerçeği

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 07:01 Güncelleme: 13.09.2024 07:05
ABONE OL
Orta Doğu’dan Avrupa’ya teşkilatlandılar! İşte PKK’nın zehir gerçeği

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın raporuna göre PKK, Avrupa’da sokak satıcılığını da organize ederek eroinin perakende satışındaki fiyat avantajından yararlanıyor. ABD, BM, NATO, INTERPOL ve EUROPOL'un tespitlerinin de bulunduğu rapora göre; dünyanın en önemli uyuşturucu ticareti güzergahlarından olan “Balkan Rotası”nda teşkilatlanması olan terör örgütü, ürettiği veya kaynağından temin ettiği uyuşturucu maddeleri, bu güzergahtan kolaylıkla nakledebiliyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör