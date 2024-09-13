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Katil İsrail askerlerince öldürülen Eygi'nin naaşı Bakü'den İstanbul'a uğurlandı

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 06:12
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Katil İsrail askerlerince öldürülen Eygi’nin naaşı Bakü’den İstanbul’a uğurlandı

İşgal altındaki Batı Şeria'da katil İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den İstanbul'a uğurlandı.

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