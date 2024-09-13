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Narin Güran cinayetinde düğüm çözülüyor! A Haber baba Arif Güran'ın ifadesine ulaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 00:16 Güncelleme: 13.09.2024 01:40
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Narin Güran cinayetinde düğüm çözülüyor! A Haber baba Arif Güran’ın ifadesine ulaştı

Diyarbakır'da küçük Narin cinayetine ilişkin çember daralıyor. Gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan babanın ifadesi ortaya çıktı. Baba Arif Güran'ın ifadesine A Haber ulaştı. İfadede baba Güran, cezaevine gönderilen Nevzat Bahtiyar ile kardeşi Salim Güran'ın aralarının iyi olduğunu belirterek "Nevzat ile Salim'in arası çok iyiydi. Aralarından su sızmazdı" dedi. İfadesinde eşine güvendiğini söyleyen Arif Güran, "Böyle bir ilişki yoktur. Burada Salim'e güvendiğimden değil eşime güvendiğimden. Ben kızıma bunu yapanın araştırılıp bulunmasını istiyorum. İsterse kardeşim olsun isterse eşim olsun her türlü cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

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