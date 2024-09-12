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Jahrein rumuzlu Ahmet Sonuç tutuklandı! İfadesine ahaber.com.tr ulaştı: "Etkileşim için yaptım"

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Zeyrek
Giriş: 12.09.2024 23:05 Güncelleme: 13.09.2024 19:51
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Jahrein rumuzlu Ahmet Sonuç tutuklandı! İfadesine ahaber.com.tr ulaştı: Etkileşim için yaptım

Sosyal medyada kız çocuklarına yönelik ahlaksız ifadeler kullanan Rockerpuck_Evil kullanıcı isimli (Ertürk Kösen) ve Jahrein rumuzlu kullanıcı (Ahmet Sonuç) CMK'nın 100. ve devamı maddeleri gereği çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Jahrein rumuzlu Ahmet Sonuç'un ifadesine ahaber.com.tr ulaştı. Jahrein, ifadesinde etkileşim için yaptığını belirtti. Ayrıca Ahmet Sonuç'un avukatının "Selahaattin Demirtaş" savunması da dikkatlerden kaçmadı.

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