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Dışişleri Bakanlığından Madrid'de gerçekleştirilen "Filistin" toplantısına ilişkin açıklama!

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 21:50 Güncelleme: 13.09.2024 22:00
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Dışişleri Bakanlığından Madrid’de gerçekleştirilen Filistin toplantısına ilişkin açıklama!

Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Filistin konulu toplantının ardından kabul edilen bildiride Filistin'in bir an önce tanınması ve iki devletli çözüme destek verilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulunulduğunu belirtti. Açıklamada, "Toplantıda Gazze'de devam eden ateşkes görüşmeleri ve Gazze'ye yönelik insani yardım çabaları değerlendirilmiş, Filistin'in tanınması ve iki devletli çözüme ulaşılabilmesi için yapılması gerekenler görüşülmüştür" ifadelerini kullandı.

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