13 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan kamptaki gençlere telefonda seslendi: "Sizler bizim geleceğimizsiniz"

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 13.09.2024 17:46 Güncelleme: 13.09.2024 18:19
ABONE OL
Başkan Erdoğan kamptaki gençlere telefonda seslendi: Sizler bizim geleceğimizsiniz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eğitim Kampı'ndaki gençlerle telefonla bağlandı. Başkan Erdoğan yaptığı telefon bağlantısında gençlere mesaj vererek, "Sizler bizim geleceğimizsiniz, umudumuzsunuz. Bu umudu inşallah geleceğe taşıyacak olan sizlersiniz. Şu anda kimlerle ne gibi bir mücadeleye verdiğimizi, verdiğinizi sizler de gayet iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla ben siz gençlerimizle iftihar ediyorum." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör