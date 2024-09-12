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Tutuklama istenen ağabey Enes Güran’ın ifadesi A Haber’de: Babam ve amcamın arasında para kavgası oldu...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 22:49 Güncelleme: 13.09.2024 00:08
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Tutuklama istenen ağabey Enes Güran’ın ifadesi A Haber’de: Babam ve amcamın arasında para kavgası oldu...

Diyarbakır'da canice öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturması derinleşti. Kolunda ısırık izi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınıp serbest bırakılan ağabey Enes Güran için kasten öldürme suçuna iştirak etmekten tutuklanması talep edildi. Ağabey'in ifadesine A Haber ulaştı. İfadesinde itirafçı Nevzat Bahtiyar ile ilgili ortaya attığı iddia dikkat çekti.

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