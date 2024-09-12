12 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan Külliye'de Taha Akgül’ü kabul etti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 21:05
ABONE OL
Başkan Erdoğan Külliye’de Taha Akgül’ü kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül’ü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör