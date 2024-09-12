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Narin'in annesinin ifadesi A Haber'de! Cinayeti kimin işlediğini söyledi mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 20:18 Güncelleme: 12.09.2024 20:50
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Narin’in annesinin ifadesi A Haber’de! Cinayeti kimin işlediğini söyledi mi?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesiyle ilgili soruşturmada çember daralıyor. Narin Güran cinayeti kapsamında gözaltına alınan anne Yüksel Güran'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

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