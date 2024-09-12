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Kültür Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu yeni makalesinde uyardı! Dijital dünyanın yeni tehlikesi: Sosyal medyada itibar suikastı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 20:11 Güncelleme: 12.09.2024 20:34
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Kültür Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu yeni makalesinde uyardı! Dijital dünyanın yeni tehlikesi: Sosyal medyada itibar suikastı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, kaleme aldığı makalesinde dijital çağın yükselişinin, sosyal medyanın günlük hayattaki rolünü önemli ölçüde artırdığını belirterek sosyal medya platformlarının bireylerin ve grupların bilgi üretme, paylaşma ve tüketme biçimlerini tamamen değiştirdiğini kaydetti. Mumcu, dijital çağın yükselişi ile birlikte artan sosyal medyadaki itibar suikastına dikkat çekerek bu durumun hedef alınan kişinin ruhsal sağlığını, kariyerini ve sosyal ilişkilerini ciddi şekilde etkileyebileceğini ifade etti.

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