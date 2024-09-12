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Başkan Erdoğan'dan 12 Eylül darbesi yıl dönümü mesajı: Bir daha yaşanmaması için her türlü tedbiri alıyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 19:48 Güncelleme: 12.09.2024 20:27
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Başkan Erdoğan’dan 12 Eylül darbesi yıl dönümü mesajı: Bir daha yaşanmaması için her türlü tedbiri alıyoruz

12 Eylül Askeri Darbesi'nin yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aradan geçen 44 yıla rağmen yaşananları unutmadıklarını belirterek "Türkiye’nin ve Türk demokrasisinin bir daha asla 12 Eylül, 27 Mayıs, 28 Şubat ve 15 Temmuz vari saldırılarla karşı karşıya kalmaması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz." dedi.

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