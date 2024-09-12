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Jahrein rumuzlu Ahmet Sonuç gözaltına alındı! Antalya Emniyet Müdürlüğünden açıklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 23:05 Güncelleme: 12.09.2024 23:17
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Jahrein rumuzlu Ahmet Sonuç gözaltına alındı! Antalya Emniyet Müdürlüğünden açıklama

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Twitch yayıncısı Jahrein rumuzlu Ahmet Sonuç'un gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada Sonuç'a müstehcenlik suçundan işlem başlatıldığı belirtildi.

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