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Başkan Erdoğan'dan şehit Onur Çapan'ın ailesine başsağlığı mesajı

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 18:17
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Başkan Erdoğan’dan şehit Onur Çapan’ın ailesine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın ailesine taziye dileklerinde bulunarak başsağlığında bulundu.

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