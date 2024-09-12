12 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan'dan BM Geleceğin Zirvesi Küresel Çağrı Etkinliği'ne videolu mesaj

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 17:59 Güncelleme: 12.09.2024 18:11
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan BM Geleceğin Zirvesi Küresel Çağrı Etkinliği’ne videolu mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Geleceğin Zirvesi Küresel Çağrı Etkinliği'ne videolu mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, "İsrail'in işgal politikaları karşısında başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası toplumun sesinin daha gür çıkması şart." ifadesini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör