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Bakan Murat Kurum İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ı kabul etti

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 19:43
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Bakan Murat Kurum İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay’ı kabul etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'yı kabul etti. Görüşmede İzmir Körfezinin son durumu ele alındı.

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