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Ankara-Taşkent hattında diplomasi trafiği! "Yol Haritası" belgesi imzalandı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 17:57 Güncelleme: 12.09.2024 18:11
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Ankara-Taşkent hattında diplomasi trafiği! Yol Haritası belgesi imzalandı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, başkent Taşkent'te Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti. Türkiye ile Özbekistan arasındaki işbirliğinin kurumsallaşmasının önemli bir adımı olan "Yol Haritası" belgesi imzalandı. "Yol haritası" siyasi işbirliği ve parlamenter diplomasi; ticaret, ekonomi ve yatırım; savunma, güvenlik ve içişleri başlıkları ile kültürel ve insani alanlarda atılacak somut adımları içeriyor.

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