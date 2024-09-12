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"85 milyon vatandaşın kimlik bilgileri çalındı" iddialarına yalanlama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 16:37 Güncelleme: 12.09.2024 16:45
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85 milyon vatandaşın kimlik bilgileri çalındı iddialarına yalanlama

Sabah saatlerinden bu yana Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun 85 milyon vatandaşın kimlik verilerinin çalındığını duyurduğuna yönelik sosyal medyada "yalan haberler" yayıldı. Konuya ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada sızan bir veri olmadığının altı çizilirken Bakan Uraloğlu'nun sözlerinin kasıtlı şekilde manipüle edildiği vurgulandı.

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