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İYİ Parti'de bir istifa daha! Ümit Özlale'den ayrılık kararı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 16:48 Güncelleme: 12.09.2024 16:58
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İYİ Parti’de bir istifa daha! Ümit Özlale’den ayrılık kararı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinden istifa ettiğini duyurdu. Özlale'nin istifası sonrasında İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 30'a geriledi.

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