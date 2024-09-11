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Başkan Erdoğan Külliye'de Beşiktaş kulübünü ağırladı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 19:40
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Başkan Erdoğan Külliye’de Beşiktaş kulübünü ağırladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Hasan Arat’la birlikte yönetim kurulu üyelerini ve futbolcularını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

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