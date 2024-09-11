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Terörde çözülmeler sürüyor! 2 PKK'lı terörist Habur'da teslim oldu

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 19:10 Güncelleme: 11.09.2024 19:10
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Terörde çözülmeler sürüyor! 2 PKK’lı terörist Habur’da teslim oldu

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde devam ederken bir yandan da teslim olmaları için çalışmalar sürdürülüyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist Habur'daki karakola teslim oldu.

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