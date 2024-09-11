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Norveç'ten Türkiye kararı! Kısıtlamaları kaldırdılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi Aslı Bilger Kutludağ
Giriş: 11.09.2024 14:05 Güncelleme: 11.09.2024 14:15
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Norveç’ten Türkiye kararı! Kısıtlamaları kaldırdılar

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Norveç'in 2019'da Türkiye'ye karşı uygulamaya koyduğu savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı aldığını bildirdi.

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