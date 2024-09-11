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5 ilde yasa dışı bahis operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 08:17 Güncelleme: 11.09.2024 08:36
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5 ilde yasa dışı bahis operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kayseri ve Diyarbakır merkezli 5 ilde futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik SİBERAĞ-6 operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, hesaplarında 3 milyar 177 milyon 207 bin TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 74 şüphelinin yakalandığını da belirtti.

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