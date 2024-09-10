10 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Türksat enerjisini güneşten sağlayacak! Yılda 60 milyonluk tasarruf

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 13:37
ABONE OL
Türksat enerjisini güneşten sağlayacak! Yılda 60 milyonluk tasarruf

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat'ın enerjisini güneşten alacağını açıkladı. Türkiye'nin tek uydu operatörü ve e-Devlet, veri merkezleri ile kamunun dijital dönüşümünü sağlayan Türksat ile ilgili konuşan Bakan Uraloğlu, yeni sistemle yılda 60 milyon TL tasarruf sağlanacağını ifade etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör