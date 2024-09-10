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Bakan Yerlikaya açıkladı! Narin'le ilgili provokatif paylaşımlara inceleme

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 12:40 Güncelleme: 10.09.2024 12:43
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Bakan Yerlikaya açıkladı! Narin’le ilgili provokatif paylaşımlara inceleme

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Diyarbakır'da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran ilgili sosyal medyaya "Gerçek dışı bilgi yayanlarla mücadele edeceğiz" dedi.

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