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Suriye ve Irak'ta operasyon: Terör belasının son çırpınışları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 11:50 Güncelleme: 10.09.2024 12:44
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Suriye ve Irak’ta operasyon: Terör belasının son çırpınışları...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlere yönelik yeni bir operasyon yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Operasyonlar sonucu 13 PKK'lı terörist öldürülürken Askeri Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ son dönemdeki operasyonları A Haber canlı yayınında ele aldı. Başbuğ, ABD ve küresel çetenin planının sona ermeye yaklaştığını vurgularken "Terör belası son çırpınışlarını yaşıyor" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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