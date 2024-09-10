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Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Millete özür borcun var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 14:16 Güncelleme: 10.09.2024 16:22
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Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e: Millete özür borcun var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, CHP'li belediyeleri eleştirirken, "Körfez'in hali ortada tek bir hizmetleri bile yok. İzmir'de balıklar nefes bile alamıyor." dedi. Erdoğan ayrıca AK Parti seçmenine hakaret eden Dilruba’yı onur konuğu yapan CHP’ye tepki gösterirken, "Özel'in millete özür borcu var" ifadelerini kullandı.

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