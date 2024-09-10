10 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

81 ilde "Çember-22" operasyonu! 3 bin 126 kişi yakalandı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 08:37
ABONE OL
81 ilde Çember-22 operasyonu! 3 bin 126 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde düzenlenen "Çember-22" operasyonlarında, çeşitli suçlardan aranan 3 bin 126 kişinin yakalandığını bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör