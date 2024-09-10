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Bakan Fidan'dan dikkat çeken Netanyahu sözleri: Hesap verecekler

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 14:23
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Bakan Fidan’dan dikkat çeken Netanyahu sözleri: Hesap verecekler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Arap Ligi (AL) 162. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan konuşmasında, "Netanyahu'ya destek vermeye devam edenler, devam eden soykırımın da suç ortakları oluyor. Onlar da hesap verecek" ifadelerini kullandı.

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