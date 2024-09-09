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İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en iyisi seçildi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 16:56
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İstanbul Havalimanı Avrupa’nın en iyisi seçildi

Google kullanıcılarının yorumları üzerinden yapılan bir araştırmaya göre, İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'nın en iyi havalimanı seçildi.

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