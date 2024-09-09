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İstanbul'da öğrenci servislerine denetim

Giriş: 09.09.2024 09:34
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İstanbul’da öğrenci servislerine denetim

İstanbul'da yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte trafik polisleri tarafından öğrenci servislerine yönelik denetim yapıldı. Bakırköy ve Fatih'te gerçekleştirilen denetimlerde sürücülerin belgelerine bakıldı, öğrencilere kurallar hatırlatıldı.

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