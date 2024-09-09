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Başkan Erdoğan: Narin kızımızın canına kıyanlardan hesap soracağız

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 08:48 Güncelleme: 09.09.2024 19:58
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Başkan Erdoğan: Narin kızımızın canına kıyanlardan hesap soracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Muhalefet seçimlerdeki şaibeli sicilini aklamaya çalışıyor. TSK'ya 'kimyasal silah kullandı' iftirasını atanlara kol kanat geriyorlar" dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, sivil anayasanın zorunluluk olduğunu dile getirdi. Başkan Erdoğan, "Narin'in canına kıyanlar adalet önünde hesap verecek" ifadelerini kullanarak konunun bizzat takipçisi olduğunu dile getirdi.

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