08 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Tunceli'de askeri araç devrildi! 5 er yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 18:12 Güncelleme: 08.09.2024 18:44
ABONE OL
Tunceli’de askeri araç devrildi! 5 er yaralı

Tunceli'nin Ovacık ile Hozat ilçeleri arasında bulunan Karaoğlan mevkisinde İl Jandarma Komutanlığı'na ait zırhlı askeri araç uçuruma yuvarlandı. Kazada 5 er yaralandı. Yaralı askerlerden 3'ü helikopterle Tunceli Devlet Hastanesine, ikisi de Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör