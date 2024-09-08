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İstanbul Havalimanı'nda yaz tatili dönüşü yoğunluğu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 15:38
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İstanbul Havalimanı’nda yaz tatili dönüşü yoğunluğu

İstanbul Havalimanı'nda, yaz tatilinin sona ermesi ve yeni eğitim-öğretim yılının yarın başlayacak olması dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

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