08 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

MSB duyurdu! 3 bölgede 16 terörist öldürüldü

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 10:59 Güncelleme: 08.09.2024 11:27
ABONE OL
MSB duyurdu! 3 bölgede 16 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 15 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde belirlenen 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi..

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör