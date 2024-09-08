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Bakan Yerlikaya açıkladı: Yurt genelinde 2,4 milyon araç denetlendi

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 08.09.2024 09:16
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Bakan Yerlikaya açıkladı: Yurt genelinde 2,4 milyon araç denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında yurt genelinde 2 milyon 411 bin 916 aracın denetlendiğini, 432 bin 299 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

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