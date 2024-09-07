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MİT'ten PKK'ya operasyon! Sözde İran sorumlusu Saliha Akbıyık öldürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 14:06 Güncelleme: 07.09.2024 14:22
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MİT’ten PKK’ya operasyon! Sözde İran sorumlusu Saliha Akbıyık öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK'ya yönelik nokta operasyonlarını sürdürürken Süleymaniye'de yeni bir nokta atışına imza attı. MİT, PKK/KCK’nın sözde İran sorumlusu Nujiyan Amed kod adlı Saliha Akbıyık’ı etkisiz hale getirirken, teröristin İran-Irak sınır hattında barınan tüm teröristlerin faaliyetlerinden birinci derecede sorumlu olduğu öğrenildi.

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