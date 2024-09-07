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Aile ve Gençlik fonu genişliyor! Bakanlıktan yeni adım hazırlığı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 14:28 Güncelleme: 07.09.2024 14:35
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Aile ve Gençlik fonu genişliyor! Bakanlıktan yeni adım hazırlığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Aile ve Gençlik Fonu kapsamında Karabük, Bartın ve Zonguldak'tan başvuruların alınmaya başladığını söyledi. Bakan Göktaş diğer yandan gençlere müjde verirken "Aile ve Gençlik Fonu kapsamının genişletilmesine yönelik yakın zamanda yeni bir adım daha atacağız" ifadelerini kullandı.

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