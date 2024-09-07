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Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu yükseltti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 00:07 Güncelleme: 07.09.2024 01:54
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Fitch Ratings Türkiye’nin kredi notunu yükseltti!

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltti. Açıklamada, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5, 2025'te de yüzde 2,8 büyümesini beklendiği, Avrupa Birliği'nde öngörülen kademeli toparlanmanın net ihracatı destekleyeceği bildirildi.

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