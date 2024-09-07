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Balıkesir’in verimli ovaları imara açılıyor! Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli'den skandal karar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 07:04 Güncelleme: 07.09.2024 07:11
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Balıkesir’in verimli ovaları imara açılıyor! Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli’den skandal karar

CHP’li Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli ve CHP’li meclis üyeleri, Balıkesir’de 1’nci sınıf sulanabilir tarım arazisi vasfı taşıyan yaklaşık 30 dönümlük tarlanın özel sağlık alanına dönüştürülerek imara açılması için karar aldı. Skandal karar ile birlikte Balıkesir ovasındaki tarım arazilerinin yok edilmesinin de önü açıldı.

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