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Başkan Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 14:24
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Başkan Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi’nde kıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için Hz. Ali Camisi'ne geçti. Başkan Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

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