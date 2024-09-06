06 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

İstanbul'da organize suç örgütlerine operasyon! Çok sayıda gözaltı

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 07:55 Güncelleme: 06.09.2024 08:42
ABONE OL
İstanbul’da organize suç örgütlerine operasyon! Çok sayıda gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’un Sancaktepe, Bağcılar, Fatih, Güngören, Büyükçekmece, Başakşehir, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde yerel organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen “KUYU-22” operasyonlarında 23 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör