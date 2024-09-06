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CHP'de gergin kurultay! Parti içi muhalefeti ayağa kaldıran metin

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 07:50
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CHP’de gergin kurultay! Parti içi muhalefeti ayağa kaldıran metin

CHP Tüzük Kurultayı, tepki çeken madde tekliflerinin gölgesinde bugün Ankara'da gerçekleştirilecek. Kurultayla tüzükteki 20 civarı maddenin değişeceği iddia edilirken, genel merkeze geniş yetkiler veren, genel başkanlık makamını ise birçok konuda koruyan taslak metne parti içi muhalefetten sert eleştirilerin gelmesi bekleniyor.

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