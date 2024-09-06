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Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 13:56 Güncelleme: 06.09.2024 14:10
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Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

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