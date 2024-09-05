06 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

İskenderun Devlet Hastanesinde maymun çiçeği vakası yalanlandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 23:10
ABONE OL
İskenderun Devlet Hastanesinde maymun çiçeği vakası yalanlandı

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, "İskenderun Devlet Hastanesinde maymun çiçeği vakası tespit edildi" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör